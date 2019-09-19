Организаторы Кубка мира по регби "забрали" у России Южные Курилы

В Токио 20 сентября стартует Кубок мира по регби, который для российской команды начался со скандала. В матче открытия турнира россияне сыграют с хозяевами.
На официальных картах Кубка мира территорией Страны восходящего солнца обозначаются в том числе спорные южные Курильские острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир, сообщает "СЭ". Соответствующая карта размещена на официальном сайте Международной федерации регби. Идентичное изображение висит в зоне прилета в токийском аэропорту Ханэда.
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