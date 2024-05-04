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Какие растения не должны расти рядом с розами

Говорим о соседях роз

2:13
Садоводство » Цветы

Розы - это одни из самых популярных и любимых цветов среди садоводов. Их красивые цветы и нежный аромат привлекают внимание и радуют глаз. Но, как и любые другие растения, розы нуждаются в определенных условиях для своего здоровья и красоты. И одним из важных факторов является правильный выбор соседей для роз.

Говорим о соседях роз
Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Несмотря на то, что розы могут расти вместе с различными растениями, есть некоторые, которые не рекомендуется высаживать вблизи роз. Это связано с тем, что некоторые растения могут оказывать негативное влияние на рост и развитие роз, а также привлекать вредителей и болезни.

Первым растением, которое не стоит высаживать рядом с розами, является черемуха. Это красивое дерево с белыми или розовыми цветами, но его корни выделяют вещества, которые могут подавлять рост роз. Кроме того, черемуха может привлекать вредителей, таких как тля и мучнистый червец, которые могут нанести вред розам.

Также не рекомендуется высаживать рядом с розами дубы и другие деревья, которые имеют сильную корневую систему. Они могут конкурировать с розами за питательные вещества и воду, что может привести к их ослаблению и повреждению корней.

Ещё одним растением, которое не стоит высаживать вблизи роз, является мята. Это ароматное растение может быстро распространяться и занять большую площадь, что может привести к задавливанию роз и нарушению их роста. Кроме того, мята может привлекать вредителей, таких как клещи и тли, которые могут нанести вред розам.

Также стоит избегать высадки рядом с розами растений, которые любят влажность, например, ивы и березы. Они могут создавать тень и задерживать влагу, что может привести к гниению корней роз и развитию грибковых заболеваний.

Кроме того, не стоит высаживать рядом с розами овощные культуры, такие как помидоры, картофель и баклажаны. Они могут быть источником заразных болезней, которые могут передаваться на розы и нанести им вред.

Что посадить рядом с садовыми розами
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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