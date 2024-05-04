Стало известно, какое питательное вещество защищает от рака

Витамин D стимулирует рост кишечных бактерий, защищающих от рака

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Пища, насыщенный витамином D, стимулирует рост в кишечнике специфических бактерий Bacteroides fragilis, которые могут укреплять иммунный ответ организма против раковых клеток. К такому выводу пришли исследователи из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне и Университета Альборга в Дании в сотрудничестве с американскими коллегами.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах, которые были разделены на две группы. Перед началом эксперимента первой группе мышей предложили диету, обогащенную витамином D.

Мыши второй группы (контрольной) получали стандартное питание. После диетического вмешательства всем животным трансплантировали раковые клетки для вызова опухолевого роста и назначили иммунотерапию.

Оказалось, что мыши, потреблявшие витамин D, демонстрировали повышенную иммунную реактивность к трансплантированным раковым клеткам и эффективнее отвечали на иммунотерапию.

Ученые выяснили, что улучшение иммунного ответа было связано с увеличением численности бактерий Bacteroides fragilis, обладающих способностью модулировать иммунные реакции и препятствовать развитию раковых клеток.

Исследователи также отметили, что человеческий организм синтезирует витамин D из таких продуктов, как жирная рыба, яичные желтки, сливочное масло и молоко, и предположили, что коррекция питания может быть эффективной профилактикой рака.