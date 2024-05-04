Вопреки антироссийским санкциям: Индия наращивает импорт нефти из РФ

The Indian Express: Индия наращивает импорт нефти из России

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле текущего года Индия значительно увеличила импорт нефти из России, нарастив его на 19% по сравнению с предыдущим месяцем.

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Объем достиг 1,96 миллиона баррелей в сутки, что является максимальным показателем с июля прошлого года, согласно данным аналитического агентства Kpler, о которых сообщает The Indian Express.

Таким образом, Россия занимает значительную долю в общем объеме импорта сырой нефти в Индию — 40,3%. Это свидетельствует о том, что несмотря на прямые западные санкции, которые могли бы стать серьезным препятствием, сотрудничество между Россией и Индией в сфере энергетики продолжает укрепляться, сообщает "Российская газета".

По словам Виктора Катона, руководителя аналитического отдела Kpler, ключевым моментом в поддержании высокого уровня поставок является налаженное взаимодействие между российскими морскими перевозчиками и индийскими регулирующими органами. Это сотрудничество помогает обходить возможные препятствия, вызванные санкциями, и поддерживать стабильный поток нефти из России в Индию.