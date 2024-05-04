В апреле текущего года Индия значительно увеличила импорт нефти из России, нарастив его на 19% по сравнению с предыдущим месяцем.
Объем достиг 1,96 миллиона баррелей в сутки, что является максимальным показателем с июля прошлого года, согласно данным аналитического агентства Kpler, о которых сообщает The Indian Express.
Таким образом, Россия занимает значительную долю в общем объеме импорта сырой нефти в Индию — 40,3%. Это свидетельствует о том, что несмотря на прямые западные санкции, которые могли бы стать серьезным препятствием, сотрудничество между Россией и Индией в сфере энергетики продолжает укрепляться, сообщает "Российская газета".
По словам Виктора Катона, руководителя аналитического отдела Kpler, ключевым моментом в поддержании высокого уровня поставок является налаженное взаимодействие между российскими морскими перевозчиками и индийскими регулирующими органами. Это сотрудничество помогает обходить возможные препятствия, вызванные санкциями, и поддерживать стабильный поток нефти из России в Индию.
Сорняки могут вырастать в любом месте, даже в самых неожиданных и неподходящих местах, таких как центр клубничного куста. Но не стоит паниковать, ведь существует несколько простых и эффективных способов борьбы с этой неприятностью.