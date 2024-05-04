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Ученые выяснили, как изменение магнитного поля Земли подстегнуло эволюцию

Ученые пришли к выводу, что раньше магнитное поле Земли было в 30 раз слабее

1:18
Наука

Исследователи, проанализировав ископаемые находки в Бразилии и Южной Африке, установили, что магнитное поле Земли в конце эдиакарского периода, примерно 590-560 миллионов лет назад, было в 30 раз слабее современного уровня. По мнению ученых, опубликованных в журнале Communications Earth & Environment, это ослабление поля способствовало ускоренной эволюции многоклеточных организмов.

Ученые пришли к выводу, что раньше магнитное поле Земли было в 30 раз слабее
Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

"Общепринято, что "кембрийский взрыв" произошел благодаря резкому увеличению уровня кислорода в атмосфере и воде в конце эдиакарской эпохи. Однако наши исследования показывают, что это увеличение связано с длительным периодом значительного ослабления магнитного поля Земли, длившегося около 30 миллионов лет", — отмечают исследователи.

Команда под руководством профессора Джона Тардуно из Рочестерского университета пришла к такому выводу, изучив образцы земных пород разных периодов протерозойской эры.

Ученые указывают, что ослабление магнитного поля в 30 раз повысило концентрацию кислорода на несколько процентов, что создало благоприятные условия для развития многоклеточной жизни.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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