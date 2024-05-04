Раскрытие гусиной кожи: причины, симптомы и эффективные методы лечения

Почему возникает гусиная кожа на руках и ногах и как ее устранить

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Прикоснитесь к тыльной стороне рук. Ощущаете ли вы крошечные бугорки, делающие эту область грубой, почти как наждачная бумага? Обнаруживаете ли вы подобные участки кожи на бедрах, щеках, ягодицах или животе? Вероятно, вы сталкиваетесь с неинфекционным заболеванием кожи, известным как фолликулярный кератоз или гусиная кожа. Это генетическое заболевание вызывается скоплением белка в волосяных фолликулах и обычно сопровождается воспалением. Последние исследования связывают его с нарушением работы сальных желез и закупоркой пор. Сухой воздух, перепады температуры, стресс и воспалительные процессы в пищеварительном тракте могут усугубить это состояние, особенно зимой.

Фото: openverse.org by Fuschia Foot is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Чтобы уменьшить раздражение, следует избегать ароматизаторов, эфирных масел, слишком концентрированных кислот, абразивных скрабов, ультрафиолетового излучения и грубых тканей. Рекомендуется эксфолиация кожи 1-3 раза в неделю мягкими химическими средствами, такими как манделиновая, молочная, гликолевая или салициловая кислота низкой концентрации.

Кроме того, ежедневное увлажнение кожи разглаживающими и восстанавливающими средствами играет важную роль в улучшении кожного барьера. Кремы с высоким содержанием эмолентов способствуют восстановлению барьерных функций кожи, успокаивая ее и заполняя микротрещины в эпидермисе липидами.