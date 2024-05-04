Анастасия Ивлеева собралась обжаловать штраф за дискредитацию ВС РФ

Адвокаты обжалуют штраф Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогеру Анастасии Ивлеевой был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей Тверским судом Москвы за дискредитацию Вооруженных сил России. Штраф наложен после того, как Ивлеева разместила в социальных сетях пост, в котором выражалась критика в адрес специальной военной операции (СВО).

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Суд решил оштрафовать блогера за "длящееся нарушение", так как пост не был удален и оставался доступен публично. Защита Ивлеевой, в лице адвоката Калоя Ахильгова, настаивала на прекращении дела из-за истечения сроков давности, так как факт публикации был установлен спустя почти два года после её размещения.

Адвокат заявил о подаче апелляционной жалобы на решение суда. Кроме того, Ивлеева также оказалась в центре общественного внимания после организации провокационной вечеринки в декабре 2023 года, что также вызвало дополнительные скандалы.