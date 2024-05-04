"Трехразовое питание — это миф": диетологи объяснили, сколько раз в день нужно есть

Рассказано, сколько раз в день можно питаться

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Количество приемов пищи также является важным фактором для вашего здоровья. В этой статье вы узнаете, сколько раз в день лучше принимать пищу.

Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Почему вредно есть три раза в день

Редкий прием пищи может привести к голоду и перееданию, например, вечером. Поэтому, если вам не хватает 3 приемов пищи в день, добавьте 1-2 дополнительных перекуса. Это могут быть орехи, фрукты, ягоды, мюсли.

На сегодняшний день нет достоверных доказательств преимуществ частых приемов пищи по сравнению с более традиционным трехразовым питанием. Тем не менее, питаться следует не менее 3 раз в день.

Как питаться здоровой пищей

В течение дня можно кушать до 5-6 раз. Это три основных приема пищи и 2-3 перекуса. Такое количество приемов пищи может помочь избежать переедания и проблем с пищеварением.

Вредно ли есть один раз в день

Ученые придерживаются мнения, что если питаться один раз в день, то будет сложно удовлетворить все свои потребности в питании. Особенно это касается энергии, белка, клетчатки, витаминов и минералов.

Недостаток важных питательных веществ может привести не только к потере мышечной массы, но и к снижению энергии, силы, когнитивных функций, памяти, а также может повлиять на настроение.