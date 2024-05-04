Какие вещи нельзя делать владельцу кошки: если побить ее, то последствия будут необратимы

Эксперты назвали запретные действия с кошками

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не каждый хозяин кошки знает, как правильно общаться со своим четвероногим другом.

Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Часто владельцы делают грубые ошибки, из-за которых кошка может перестать видеть в них защитника и друга. Также, кошки могут испытывать психотравмы и чувствовать себя в доме как в тюрьме.

Вот несколько действий, которых следует избегать в общении с кошкой:

Никогда не бейте кошку. Такое поведение может навсегда оттолкнуть её от вас.

Не лишайте кошку свободы передвижения. Запирание в маленьком пространстве или углу вызовет у неё страх и стресс.

Не забирайте у кошки любимое место для отдыха. Лишение уютного уголка может вызвать у неё стресс.

Не будите кошку. Позвольте ей спокойно отдыхать и сохраняйте тишину вокруг, чтобы не нарушать её сон.

Не заставляйте кошку играть, если она не проявляет желания. Общайтесь с ней только тогда, когда она сама подходит к вам.

Уважение к личному пространству и чувствам кошки поможет укрепить вашу связь с ней.