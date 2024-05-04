Почему не стоит готовить в посуде с повреждённым покрытием: даже одна царапина на сковороде может привести к серьёзным проблемам

Почему опасно готовить в посуде с повреждённым покрытием

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В этой статье мы расскажем, опасно ли готовить на сковороде с поврежденной поверхностью.

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Почему опасно готовить на сковороде с царапинами

Приготовление пищи на поцарапанной сковороде опасно для здоровья, так как во время приготовления пищи в неё попадает пластиковая кислота, которая ядовита для организма человека.

Особенно опасно варить компоты в такой посуде — фруктовые кислоты вступают в реакцию с алюминием, что вызывает образование солей алюминия. Они повреждают клеточные мембраны в организме.

Опасны ли царапины на посуде из нержавеющей стали

Царапины на нержавеющей стали неизбежны, потому что нержавеющая сталь мягкая по сравнению с обычной сталью. Не беспокойтесь об этом, так как эти царапины незначительны и не повлияют на производительность сковороды и ваше здоровье.