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Почему не стоит готовить в посуде с повреждённым покрытием: даже одна царапина на сковороде может привести к серьёзным проблемам

Почему опасно готовить в посуде с повреждённым покрытием

0:54
Здоровье

В этой статье мы расскажем, опасно ли готовить на сковороде с поврежденной поверхностью.

Почему опасно готовить в посуде с повреждённым покрытием
Фото: commons.wikimedia. org by DaraDaraDara is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Почему опасно готовить на сковороде с царапинами

Приготовление пищи на поцарапанной сковороде опасно для здоровья, так как во время приготовления пищи в неё попадает пластиковая кислота, которая ядовита для организма человека.

Особенно опасно варить компоты в такой посуде — фруктовые кислоты вступают в реакцию с алюминием, что вызывает образование солей алюминия. Они повреждают клеточные мембраны в организме.

Опасны ли царапины на посуде из нержавеющей стали

Царапины на нержавеющей стали неизбежны, потому что нержавеющая сталь мягкая по сравнению с обычной сталью. Не беспокойтесь об этом, так как эти царапины незначительны и не повлияют на производительность сковороды и ваше здоровье.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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