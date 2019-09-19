Футболист Павлюченко подарил жене автомобиль за 6,5 млн рублей

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко сделал дорогой подарок своей жене на день рождения. Девушка получила автомобиль Audi Q8 стоимостью 6,5 млн рублей. О подарке сообщила сама Лариса в Instagram.
Роман и Лариса в браке уже 17 лет, а знакомы друг с другом со школы. Сейчас пара воспитывает трех детей.
Сейчас футболист выступает за любительскую команду "Знамя" из Ногино. Там же играют завершившие карьеру Александр Самдеов и Александр Шешуков.
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