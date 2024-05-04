Зелёная гречка с грибами: для тех, кто заботится о своём здоровье и фигуре

Зелёная гречка с грибами: быстрый в приготовлении и малокалорийный обед или ужин

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Зелёная гречка с грибами — это оригинальный рецепт для быстрого приготовления обеда или ужина. Грибы обогатят блюдо белком, а лук добавит витаминов. По желанию можно добавить свежую зелень и другие овощи. Количество калорий в одной порции составляет 150 ккал.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления на 4 порции зелёной гречки с грибами от KP.RU вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 200 г зелёной гречки,

— 240 г шампиньонов,

— 120 г репчатого лука,

— 20 г оливкового масла,

— 20 г сушёного укропа.

Итак, приступим к приготовлению:

Сначала промойте гречку и шампиньоны, а затем вскипятите 1 литр воды в кастрюле. Залейте гречку одним стаканом кипятка и дайте ей набухнуть. Нарежьте лук и грибы. Сначала обжарьте лук на оливковом масле до появления сладковатого запаха. Затем добавьте грибы и укроп и прогрейте их без жарки. Добавьте в смесь лука и грибов гречку вместе с кипятком, в котором она заваривалась, и доведите до кипения на слабом огне. Когда гречка поглотит всю жидкость, добавьте еще стакан кипятка. Повторяйте эту процедуру, пока гречка не станет мягкой. После того, как гречка станет мягкой, снимите кастрюлю с огня и оставьте блюдо немного остыть перед подачей. Горячую зеленую гречку с грибами можно посыпать свежей зеленью или другими овощами по желанию.