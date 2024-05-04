Штрафы становятся дороже. Что приставы могут сделать с вашим имуществом?

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Как действуют приставы при взыскании штрафов: методы и последствия

0:44
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При взыскании штрафов, приставы обладают обширными полномочиями, которые позволяют им эффективно действовать против должников.

Как действуют приставы при взыскании штрафов: методы и последствия
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Во-первых, к штрафу добавляется исполнительный сбор минимум в размере 1000 рублей, что увеличивает общую сумму к оплате. Кроме того, приставы могут проводить следственно-розыскные мероприятия для установления информации о вашем имуществе и банковских счетах.

В случае обнаружения активов, они могут наложить арест на имущество или счета, а также списать необходимую сумму прямо с банковских счетов. Приставы также могут обратиться в бухгалтерию вашего места работы для прямого удержания штрафа из заработной платы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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