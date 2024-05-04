Постред России при ООН Василий Небензя отметил, что страховщики не желают выплачивать компенсации за разрушение "Северных потоков".
Страховые компании отказываются выплачивать компенсацию Nord Stream AG, утверждая, что газопроводы пострадали в результате боевых действий.
Российский представитель при ООН Василий Небензя выразил недоумение по поводу нелепого нарратива западного политического и медийного истеблишмента. Страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance отказываются выплачивать компенсации, ссылаясь на военные действия.
Российский дипломат задается вопросом о вооруженном конфликте в районе острова Борнхольм и осведомленности об этом Дании и Швеции. Страховщики делают вывод о террористической природе подрыва газопроводов, основываясь на использовании взрывного устройства и политических мотивах.
Сорняки могут вырастать в любом месте, даже в самых неожиданных и неподходящих местах, таких как центр клубничного куста. Но не стоит паниковать, ведь существует несколько простых и эффективных способов борьбы с этой неприятностью.