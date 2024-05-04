Внимание водители: теперь за российские права придется пересдавать экзамены

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Новые правила замены иностранных водительских удостоверений в России

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Изменения в процедуре замены иностранных водительских удостоверений на российские коснулись категорий "С", "D", "СЕ", "DE" и их подкатегорий "С1", "D1", "С1Е", "D1Е".

Новые правила замены иностранных водительских удостоверений в России
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Теперь для замены таких прав на российские требуется не только предъявить документ о прохождении итогового тестирования в автошколе, но и заново сдать экзамен в ГИБДД.

Это означает, что лица, желающие заменить свои иностранные права на российские, должны будут пройти через полный курс обучения и подтвердить свои знания и умения вождения на территории России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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