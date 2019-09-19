Валуев считает, что НХЛ недостаточно наказала Кузнецова за кокаин

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что НХЛ недостаточно наказала хоккеиста "Вашингтона" Евгения Кузнецова. Форвард во время чемпионата мира-2019 сдал положительную пробу на кокаин. Хоккеист получил дисквалификацию на три игры.
"Я уверен, что Кузнецов не перестал быть хорошим парнем, но хороший парень - это не профессия. У него был обнаружен кокаин, это повергло многих поклонников в шок. Правила НХЛ позволили отстранить Евгения только на три матча. А я бы все-таки добавил наказание на примере международной федерации. Невозможно и недопустимо принимать наркотики или бить кого-то стульями...
Наказание для Кузнецова вышло более чем лояльным. Мне бы понравилось, если бы в НХЛ его отстранили на более долгий срок, на большее количество матчей", - заявил Валуев для "Комсомольской правды".
Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года.
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