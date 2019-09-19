19-летний герой Лиги чемпионов заинтересовал "Барселону"

Футболист "Зальцбурга" Эрлинг Холанд интересен "Барселоне". Каталонцы рассматривают вариант покупки 19-летнего форварда в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Скауты каталонцев просматривали нападающего еще на чемпионате мира-2019 для игроков не старше 20 лет. Тогда Холанд забил девять голов в одной игре. В первом матче Лиги чемпионов против "Генка" оформил хет-трик.

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