Владельцам ответили, почему необходимо дрессировать собаку: назван "дрессировочный минимум"

Кинологи рассказали о важности дрессировки

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак не придают значения дрессировке своих питомцев, полагая, что это необходимо только для "серьезных" пород, таких как бойцовые или служебные собаки. Но это представление ошибочно.

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Важность дрессировки собак

Развитие интеллекта

Дрессировка — это не только обучение командам, но и умственная стимуляция для собак, которая является одной из немногих возможностей для развития их мозга. Это делает процесс обучения интересным и приятным для животного.

Укрепление связи

Во время дрессировки собака ощущает себя нужной и любимой, что способствует её чувству счастья и важности.

Практическая польза

Освоение базовых команд значительно упрощает повседневное взаимодействие с питомцем. Это позволяет легко управлять его поведением в различных ситуациях, будь то вызов к себе или выполнение простых запросов, таких как "дай лапу".

Дисциплина

Регулярная дрессировка способствует дисциплине и уважению в отношениях между собакой и её владельцем. Дрессированный пес признаёт владельца вожаком, что критически важно для поддержания здоровой иерархии и предотвращения поведенческих проблем.

Таким образом, дрессировка является ключевым элементом укрепления взаимопонимания и уважения между собакой и её владельцем, и необходима для всех пород, а не только для "серьезных".