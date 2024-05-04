Владельцам ответили, почему необходимо дрессировать собаку: назван "дрессировочный минимум"

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Кинологи рассказали о важности дрессировки

1:29
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы собак не придают значения дрессировке своих питомцев, полагая, что это необходимо только для "серьезных" пород, таких как бойцовые или служебные собаки. Но это представление ошибочно.

Кинологи рассказали о важности дрессировки
Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Важность дрессировки собак

Развитие интеллекта

Дрессировка — это не только обучение командам, но и умственная стимуляция для собак, которая является одной из немногих возможностей для развития их мозга. Это делает процесс обучения интересным и приятным для животного.

Укрепление связи

Во время дрессировки собака ощущает себя нужной и любимой, что способствует её чувству счастья и важности.

Практическая польза

Освоение базовых команд значительно упрощает повседневное взаимодействие с питомцем. Это позволяет легко управлять его поведением в различных ситуациях, будь то вызов к себе или выполнение простых запросов, таких как "дай лапу".

Дисциплина

Регулярная дрессировка способствует дисциплине и уважению в отношениях между собакой и её владельцем. Дрессированный пес признаёт владельца вожаком, что критически важно для поддержания здоровой иерархии и предотвращения поведенческих проблем.

Таким образом, дрессировка является ключевым элементом укрепления взаимопонимания и уважения между собакой и её владельцем, и необходима для всех пород, а не только для "серьезных".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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