Российские гимнастки выиграли командный турнир на ЧМ

Российская команда по художественной гимнастике победила в командном турнире на чемпионате мира в Баку. Россиянки выступали в составе Дины и Арины Авериных, а также Екатерины Селезневой.

Сборная России по итогам квалификации в четырех отдельных видах многоборья набрала 186,500 балла и стала недосягаемой для конкурентов.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 22 сентября.

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