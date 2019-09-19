Российские гимнастки выиграли командный турнир на ЧМ

Российская команда по художественной гимнастике победила в командном турнире на чемпионате мира в Баку. Россиянки выступали в составе Дины и Арины Авериных, а также Екатерины Селезневой.
Сборная России по итогам квалификации в четырех отдельных видах многоборья набрала 186,500 балла и стала недосягаемой для конкурентов.
Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 22 сентября.
Читайте также:
Бывший вице-президент "Анжи" задержан по подозрению в экстремизме
Футболист Павлюченко подарил жене автомобиль за 6,5 млн рублей
Владелец "Спартака" прокомментировал слухи о переговорах с Венгером
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.