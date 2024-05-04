Объявлена сумма страховок за дамбы в Тобольске

Сколько стоит страхование дамбы в паводкоопасной зоне

0:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Появилась информация о тендере на страховые услуги по гидротехническим сооружениям в Тобольске.

В случае аварии на гидротехническом сооружении (дамбе), страховщик обязуется выплатить компенсацию потерпевшим, независимо от их количества, в течение срока действия договора. Страховая сумма составляет 750 000 000 рублей.

Речь идёт о дамбе на улице Рылеева в посёлке ДОК. Если произойдёт прорыв дамбы, который приведёт к разрушениям, пострадавшим будет выплачена компенсация.

В Тобольске подлежат страхованию шесть гидротехнических сооружений на общую сумму 1,6 миллиарда рублей.