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Объявлена сумма страховок за дамбы в Тобольске

Сколько стоит страхование дамбы в паводкоопасной зоне

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Страхование

Появилась информация о тендере на страховые услуги по гидротехническим сооружениям в Тобольске. 

В случае аварии на гидротехническом сооружении (дамбе), страховщик обязуется выплатить компенсацию потерпевшим, независимо от их количества, в течение срока действия договора. Страховая сумма составляет 750 000 000 рублей.

Речь идёт о дамбе на улице Рылеева в посёлке ДОК. Если произойдёт прорыв дамбы, который приведёт к разрушениям, пострадавшим будет выплачена компенсация. 

В Тобольске подлежат страхованию шесть гидротехнических сооружений на общую сумму 1,6 миллиарда рублей.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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