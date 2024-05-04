Появилась информация о тендере на страховые услуги по гидротехническим сооружениям в Тобольске.
В случае аварии на гидротехническом сооружении (дамбе), страховщик обязуется выплатить компенсацию потерпевшим, независимо от их количества, в течение срока действия договора. Страховая сумма составляет 750 000 000 рублей.
Речь идёт о дамбе на улице Рылеева в посёлке ДОК. Если произойдёт прорыв дамбы, который приведёт к разрушениям, пострадавшим будет выплачена компенсация.
В Тобольске подлежат страхованию шесть гидротехнических сооружений на общую сумму 1,6 миллиарда рублей.
Сорняки могут вырастать в любом месте, даже в самых неожиданных и неподходящих местах, таких как центр клубничного куста. Но не стоит паниковать, ведь существует несколько простых и эффективных способов борьбы с этой неприятностью.