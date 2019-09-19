Бывший вице-президент "Анжи" задержан по подозрению в экстремизме

В пригороде Махачкалы задержан бывший вице-президент "Анжи" Махи Идрисов. Во время обыска у него дома были изъяты деньги и оружие. Мужчину подозревают в экстремизме и незаконном обороте оружие.

Кроме того, фирма, связанная с Идрисовым, разводила нефть высокого качества присадками перед продажей. Мужчина доставлен в УФСБ по Дагестану, сообщает телеграм-канал Baza.

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