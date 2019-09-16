Болельщики избили хоккеиста в Новосибирске

Матч любительских хоккейных команд в Новосибирске завершился грандиозным скандалом. Игра между "Драйв-2" и "Кристалл ОбьГЭС-2" был остановлен из-за избиения хоккеиста.



Драка на хоккее

На игрока набросились фанаты команды соперника и принялись его избивать. Партнеры пострадавшего пытались прекратить избиение, но никак не могли перелезть через ограждения. После того, как им удалось прорваться на трибуны, свое получили уже болельщики. Побоище удалось остановить при помощи судей.

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