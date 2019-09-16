Матч футбольных команд в Махачкале завершился массовой дракой

Матч первенства Южного федерального округа среди юношеских команд (игроки до 16 лет) между "УОР-Дагестан" и осетинской "Юностью" завершился массовой дракой. Игра состоялась в Махачкале в воскресенье, 15 сентября, сообщает "Регион Онлайн".



Драка футбольных команд в Махачкале

По версии телеграм-каналов, драку спровоцировал сын известного футболиста Арсена Акаева. Он нанес удар сопернику из "Юности". Отец пошел успокаивать сына, но получил удар. После этого началось массовое побоище.

Одному из футболистов сломали нос. Полиция задержала пятерых участников конфликта.

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