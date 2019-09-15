ЦСКА победил "Тамбов" благодаря двум красивым голам

ЦСКА на выезде победил "Тамбов" в девятом туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. По голу забили Кристиан Бистрович и Хердур Магнуссон. Армейцы долго не могли открыть счет, а Федор Чалов не реализовал пенальти в начале второго тайма. Первый мяч был забит на 86-й минуте, второй - на 94-й.



Тамбов - ЦСКА - 0:2.

Красно-синие набрали 19 очков и занимают на данный момент третье место в таблице. Армейцы отстают от "Краснодара" и "Зенита" на 1 очко.

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