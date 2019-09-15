Андрей Василевский и Сергей Бобровский возглавили рейтинг 10 лучших вратарей Национальной хоккейной лиги.
Своей версией лучших голкиперов поделились эксперты из The Hockey News, сообщает интернет-портал "Чемпионат".
Первое место рейтинга лучших вратарей НХЛ досталось 25-летнему вратарю "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрею Василевскому, а второе — 30-летнему голкиперу "Флориды Пантерз" Сергею Бобровскому.
Замкнул первую тройку рейтинга 32-летний американец из "Даллас Старз" Бен Бишоп.
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