Киевское "Динамо" опускается все ниже

Киевское "Динамо" в седьмом туре чемпионата Украины проиграло черниговской "Десне". Встреча состоялась на поле бело-голубых и завершилась со счетом 2:1. Победный мяч в начале второго тайма забил нападающий Александр Филипов.
Некогда флагман украинского футбола уже три года не может выиграть чемпионат, а в последние десять сезонов сделал это всего два раза. Первенство на Украине перехватил "Шахтер".
"Горняки", похоже, выиграют и это чемпионат. Дончане идут после семи туров со стопроцентным показателем. Киевляне занимают шестое место с отставанием в 13 очков.
Команда не смогла выиграть в последних четырех играх и теперь у "Динамо" в соперниках "Десна", "Александрия", "Колос", "Заря", "Мариуполь" и "Карпаты".
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