Гол 16-летнего Фати помог "Барселоне" разгромить "Валенсию" Черышева

"Барселона" победила "Валенсию" в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась со счетом 5:2.
Первый гол в этой игре забил 16-летний нападающий "Барселоны" Ансу Фати. Уроженец Гвинеи-Бисау ранее стал самым молодым футболистом "Барсы" за 78 лет и самым молодым автором гола за каталонцев. Гол в ворота "Валенсии стал для него вторым в трех играх.
Также по голу в составе "Барселоны" забили Френки де Йонг и Херард Пике, дубль на счету Луиса Суареса. Каталонцы набрали 7 очков в четырех турах. "Барса" отстает от лидирующего "Атлетико" на 2 очка, от "Реала" - на 1.
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