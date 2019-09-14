"Норвич" победил "Манчестер Сити" в матче пятого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:2. В первом тайме за хозяев отличились полузащитники Кенни Маклин и Тодд Кенвелл, а за "горожан" - Серхио Агуэро.
Еще один мяч в составе "Сити" на счету Родри. Победный гол забил финский форвард "Норвича" Теему Пукки. Для нападающего, признанного лучшим футболистом премьер-лиги в августе, это шестой гол в чемпионате.
"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков. На 5 баллов "горожане" отстают от лидирующего "Ливерпуля".
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