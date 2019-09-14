"Урал" победил "Спартак" в девятом туре чемпионата России. Встреча, которая состоялась на стадионе "Открытие Арена", завершился со счетом 2:1.
Красно-белые открыли счет на 12-й минуте - после подачи с углового мяч в ворота отправил Жиго. Команда из Екатеринбурга дважды забила в начале второй половины. На 48-й минуте мяч в ворота отправил нападающий Владимир Ильин. Победный мяч на счету полузащитника Отмана Эль-Кабира.
"Спартак" потерпел второе поражение подряд. Команда набрала 14 очков и идет шестым, отставая на 6 очков от лидирующего "Зенита".
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