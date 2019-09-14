Щербакова победила на турнире в Бергамо, опередив Туктамышеву

Российская фигуристка Анна Щербакова показала идеальный прокат во время произвольной программы на Lombardia Tropfy. Соревнования серии "Челленджер" состоялись в итальянском Бергамо.
15-летняя Щербакова за свою программу получила 150,47 балла и одержала в итоге победу - 218,20. Второй стала другая россиянка Елизавета Туктамышева - 214,38 по сумме двух программ. Третье место заняла кореянка Ю Ен - 200,89.
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