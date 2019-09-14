Щербакова победила на турнире в Бергамо, опередив Туктамышеву

Одно из самых распространенных заблуждений, относящихся к алкоголю и жителям части света, именуемой Азией, заключается в следующем: мол, все азиаты, а также индейцы, совсем пить не могут. А все потому, что у них отсутствует ген, отвечающий за фермент, выводящий из организма алкоголь. Однако это не более чем миф. На самом деле он у них есть.