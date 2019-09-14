Дубль Мане принес "Ливерпулю" победу над "Ньюкаслом"

"Ливерпуль" на "Энфилд Роуд" одержал победу над "Нькаслом" в пятом туре чемпионата Англии. Первый гол в этой встрече забили гости - на 7-й минуте отличился защитник Этро Виллемс. Уже в первом тайме хозяева смогли выйти вперед - дубль на свой счет записал форвард "красных" Садио Мане.



"Ливерпуль" - "Ньюкасл" - 3:1. Обзор матча

Во втором тайме контрольный выстрел сделал Мохамед Салах, 3:1 - "Ливерпуль" одержал пятую победу подряд. На счету команды Югена Клоппа 15 очков.

Остальные команды провели по четыре матча. Ближайший преследователь "Ливерпуля" - "Манчестер Сити" - отстает на пять очков. Третьим идет "Лестер" с отставанием в семь очков.

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