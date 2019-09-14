"Локомотив" победил "Сочи" благодаря голу Крыховяка

"Локомотив" в матче девятого тура чемпионата России победил "Сочи". Встреча, проходившая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0. На 20-й минуте после гол забил полузащитник Гжегож Крыховяк, который воспользовался пасом Федора Смолова.



"Сочи" - "Локомотив" - 0:1. Гол Крыховяка

"Локомотив" набрал 17 очков в девяти турах. Железнодорожники отстают от лидирующего "Зенита" на три очка. 18 сентября команда сыграет на выезде против немецкого "Байера" в рамках Лиги чемпионов.

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