Загитовой подарили ее портрет в образе Клеопатры

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram фотографию подарков, которые сделали ей фанаты после контрольных прокатов.
Спортсменке подарили ее портрет в образе Клеопатры. Соответствующую фотографию Загитова выложила в сториз инстаграма. Именно роль Клеопатры фигуристка будет исполнять в своей произвольной программе на сезон-2019/20.
Во время контрольных прокатов сборной России Загитова без ошибок исполнила короткую и произвольную программу. Постановщиком обеих программ является хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.
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