Загитовой подарили ее портрет в образе Клеопатры

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram фотографию подарков, которые сделали ей фанаты после контрольных прокатов.

Спортсменке подарили ее портрет в образе Клеопатры. Соответствующую фотографию Загитова выложила в сториз инстаграма. Именно роль Клеопатры фигуристка будет исполнять в своей произвольной программе на сезон-2019/20.

Во время контрольных прокатов сборной России Загитова без ошибок исполнила короткую и произвольную программу. Постановщиком обеих программ является хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Читайте также:

Медведев уступил Надалю в финале US Open

Нурмагомедов победил Порье. Полное видео боя

Россия победила Шотландию в отборе Евро-2020

Овечкин предложил поддержать Кузнецова после истории с кокаином

Игру сборных России и Казахстана обслужат черногорские арбитры

Знаменитые черные спортсмены: история триумфа

Россия планирует принять чемпионат Европы по стрельбе из лука