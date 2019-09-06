Сборная России победила Шотландию в отборочном турнире Евро-2020. Матч состоялся в Глазго и завершился со счетом 2:1. Победный гол забил полузащитник Юрий Жирков на 59-й минуте.
Победа у команды Черчесова получилась волевой. В первом тайме счет открыл Джон Макгинн, а в концовке на это ответил нападающий Артем Дзюба.
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Россияне набрали 12 очков в пяти матчах. Команда занимает второе место в группе. Лидирует сборная Бельгии, которая имеет стопроцентный показатель. На третьем месте Казахстан (7 очков). С этой командой россияне встретятся 9 сентября в Калининграде.
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