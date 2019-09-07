Нурмагомедов победил Порье. Полное видео боя

Чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул в бою с американцем Дастином Порье. Бой продлился до третьего раунда, в котором россиянин сделал удушающий прием против американца, заставив того сдаться.



Нурмагомедов - Порье. Полное видео боя

Первый раунд боя был полностью за Хабибом. Во втором раунде россиянин и американец показали практически равный результат. В третьем Порье сделал хорошую гильотину против соперника, но россиянин вышел из ситуации и сделал свой захват.

Хабиб одержал 28-ю победу в 28-ми поединках. Его следующим соперником может стать Тони Фергюсон.

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