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Нурмагомедов победил Порье. Полное видео боя

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул в бою с американцем Дастином Порье. Бой продлился до третьего раунда, в котором россиянин сделал удушающий прием против американца, заставив того сдаться.


Нурмагомедов - Порье. Полное видео боя

Первый раунд боя был полностью за Хабибом. Во втором раунде россиянин и американец показали практически равный результат. В третьем Порье сделал хорошую гильотину против соперника, но россиянин вышел из ситуации и сделал свой захват.

Хабиб одержал 28-ю победу в 28-ми поединках. Его следующим соперником может стать Тони Фергюсон.

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Темы ufc дастин порье хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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