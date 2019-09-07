Знаменитые черные спортсмены: история триумфа

Многие спортсменки афроамериканки с годами стали первопроходцами в своих видах спорта — от легкой атлетики и тенниса до фигурного катания и баскетбола. Борьба и с трудом завоеванная слава пионеров, таких как Элис Коучман, Алтея Гибсон, Вилма Рудольф и Линетт Вудард, помогли проложить путь для будущих поколений таких великих спортсменов, как Джеки Джойнер-Керзее, Шерил Свупс и Винус и Серена Уильямс.

Пионеры

Одна из первых женских команд по легкой атлетике в Соединенных Штатах была основана в 1929 году в абсолютно черном Институте Таскиги (ныне Университет Тускеги). Три года спустя Луиза Стоукс и Тидье Пикетт получили право на участие в Олимпийских играх 1932 года по легкой атлетике, но им не разрешили принять участие в мероприятии (состоявшемся в Лос-Анджелесе) из-за своей гонки. В 1936 году в Берлине Стоукс и Пикетт стали первыми афроамериканками, которые представили свою страну на Олимпийских играх. Элис Коучман, звездная легкоатлетка в Институте Таскеги, стала первой чернокожей женщиной, завоевавшей олимпийское золото, установив рекорды своим прыжком в высоту на Олимпиаде 1948 года в Лондоне.

Вы знали? На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, Австралия, Венера и Серена Уильямс объединились, чтобы выиграть двойную золотую медаль. Они были первой парой сестер, совершивших этот подвиг, затем повторили в 2008 году.

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Барьеры разрушаются

Дебют Джеки Робинсона в качестве первого афроамериканского игрока в бейсбольной команде высшей лиги — "Бруклин Доджерс" — в 1947 году стал важной вехой в истории афроамериканцев в спорте. Барьеры продолжали снижаться в течение следующих нескольких десятилетий: в 1950 году Гибсон стала первым чернокожим игроком (мужчиной или женщиной), принявшим участие в соревнованиях Ассоциации юристов США по теннису (USLTA), национальном чемпионате в Форест-Хиллз, в Квинсе, Нью-Йорк. Год спустя она повторила это историческое событие на Уимблдоне. Гибсон выиграла свой первый титул в турнире Большого шлема на Открытом чемпионате Франции в 1956 году, а затем выиграла на Уимблдоне и Открытом чемпионате США в 1957 и 58 годах. После ухода из любительского тенниса в 1958 году Гибсон предприняла еще одно новаторское начинание в 1964 году, когда стала первой чернокожей женщиной, вступившей в Ассоциацию профессионального гольфа для женщин (LPGA).

Если Гибсон был источником вдохновения в мире тенниса, Вильма Рудольф оказалась в равной степени в легкой атлетике. Будучи молодой девушкой, пораженной полиомиелитом, Рудольф восстановил свои силы и выиграл три золотые медали (в беге на 100 и 200 метров и в эстафете на 400 метров) на Олимпийских играх 1960 года в Риме. Она была первой американкой, совершившей этот подвиг, и в 1961 году она стала первой чернокожей женщиной, получившей премию Джеймса Салливана, высшую награду Америки в любительской легкой атлетике.

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Больше триумфов

Другое историческое событие произошло в 1985 году, когда Линетт Вудард стала первой женщиной, присоединившейся к знаменитой баскетбольной команде Harlem Globetrotters. Примерно в то же время, Шерил Миллер стала одной из самых престижных баскетболисток в средней школе и среди женщин, что привело команду США к золотой медали на Олимпийских играх 1984 года. В 1986 году Деби Томас стала первой чернокожей женщиной, выигравшей чемпионат США по фигурному катанию; она была также чемпионкой мира в этом году, а также бронзовым призером на зимних Олимпийских играх 1988 года.

Фото: letsrun. com