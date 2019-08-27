"Закон Родченкова": как спортсменам остаться на воле

Бесконечное обвинение иностранными организациями российских спортсменов в принятии допинга дало широкий простор американской фантазии, и привело к тому, что в Америке придумали новый "закон Родченкова". Согласно этому закону, российские спортсмены могут уголовно преследоваться США по всему миру за использование допинга. Такой закон был недавно предложен Шелдоном Уайтхаусом и представлен в сенат на рассмотрение.

Согласно данному закону, все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях вместе со своими американскими коллегами, занимающие призовые места и уличенные в допинге, могут быть осуждены в США и посажены в тюрьму на срок до 5 лет. При этом, Америка оставляет за собой право экстрадировать спортсменов из любых стран и заключать их под стражу, а в дальнейшем заключение, на территории своей страны. Информаторов об употреблении допинга США обещает защитить согласно программе защиты свидетелей.

Допинг атакует. Бокс и ММА ждут перемены

По словам Америки, причиной для появления и внедрения такого закона послужила неспособность WADA (всемирного антидопингового агентства) в полной мере выполнять свои обязательства в борьбе с допингом по всему миру. Однако, нововведение не будет касаться американских спортсменов, уличенных в мошенничестве.

Согласно словам автора закона, он носит скорее политический характер, нежели реально направлен на борьбу с допингом. В свете недавних событий, когда российские спортсмены были дисквалифицированы и не допущены на игры, а те что допущены, должны были выступать под нейтральным флагом, для США данный закон становится реально действующим способом оказания давления на Россию и ее репутацию.

Как пиджак Кононова влияет на результаты "Спартака"

Реакция Международного Олимпийского Комитета (МОК) на данное нововведение была неоднозначной. МОК поддерживает желание бороться за "чистый" спорт, но также выражает надежду на то, что новый закон будет распространяться не только на иностранных спортсменов, но и на американских в том числе, включая профессиональные лиги, проводимые внутри Северной Америки. Кроме того Олимпийским Комитетом было отмечено, что с правовой точки зрения, данный закон расширяет юрисдикции одного государства на территории другого, что уже является нарушением.

На сегодняшний день, российские спортсмены, обвиненные в использовании допинга и призванные МОК сдать свои медали, отрицают свою вину и отказываются отдавать награды. В случае принятия американского закона, проигнорировать эти требования не получится. Однако в то же время, в американских профессиональных бейсбольных, баскетбольных и других лигах проблема допинга стоит очень остро, поскольку кодекс WADA не распространяется на них.