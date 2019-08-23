Допинг атакует. Бокс и ММА ждут перемены

Количество скандалов, связанных с применением запрещенных препаратов в спорте увеличивается с каждым годом. До сих пор идут споры о появлении единой системы допинг-контроля в боксе и ММА.

Эксперты в области спортивных дисциплин отмечают, что сейчас ни один качественный бой не проходит без использования запрещенных препаратов. Использование допинга на самом деле представляет большую угрозу для спонсоров и болельщиков, ведь это основные источники доходов любого профессионального спортсмена.

Эксперты предлагают два решения для выхода из ситуации: продолжать игнорировать антидопинговые организации или разработать новый механизм проверки на наличие запрещенных веществ в рамках антидопинговой организации. Сейчас наиболее популярный добровольный центр антидопинговой ассоциации - VADA, набирающий популярность в боксе и ММА. Однако, сама программа считается добровольной.

Читайте также: Коутинью убежал из "Барсы" в "Баварию". Почему бразилец не подошел каталонцам

Иными словами, спортсмена могут бесконечно обвинять в использовании запрещенных препаратов, а он в свою очередь будет все время отказываться пройти медицинское обследование. Таким образом, наказать спортсменов становится практически невозможно.

Другие эксперты предлагали внедрить полный допинг-контроль и ввести налог на прибыль всех участников в мире бокса. Однако, стоимость услуг на проверку допинга стоит больших денег - их могут позволить только первоклассные бойцы с высокими гонорарами. Остальная же часть участников спорта очевидно будет продолжать использовать запрещенные средства.

Дело в том, что все антидопинговые услуги оплачивает спортсмен из своего бюджета. По мнению экспертов, в этом и кроется проблема, поэтому предлагается ввести дополнительный налог на промоутеров. В расчет будет использоваться выручка от продажи билетов или трансляции боя.

Проблема проверки на допинг также связана со статусом лиги. Дело в том, что большинство лиг бокса и ММА - коммерческие направления. Так, например, все виды спорта под контролем международной олимпийской комиссии имеют совсем другие правила. Каждому олимпийскому участнику назначается обязательная проверка на допинг за счет средств МОК.

Читайте также: Как пиджак Кононова влияет на результаты "Спартака"

Впервые масштабность допинга появилась еще в 2015 году, когда promotion-компании UFC привлекали американское агентство USADA, работающее с олимпийским комитетом. Именно в этот период бойцы попадались на наличие запрещенных веществ буквально каждую неделю. За 4 года было обнаружено более ста нарушителей.

В профессиональном спорте есть выход даже после получения дисквалификации за использование допинговых веществ.

Наглядный пример - случай со спортсменом Иваном Штрыковым. Получив положительные результаты теста на использование допинга, он разорвал контракт с UFC с американскими промоутерами, и подписал новый контракт через несколько дней с японскими компаниями. Таким образом, спортсмены не считают допинг-контроль причиной для выхода из спорта.

Другой удивительный пример произошел с Александром Поветкиным. После обнаружения допинга в организме спортсмена он был дисквалифицирован на полгода. Самое удивительное, Поветкин отделался всего лишь штрафом, после чего смог продолжать профессиональную карьеру. Эксперты утверждают, что такая ситуация просто абсурдна, поскольку в олимпийских видах спорта снять ограничения невозможно.

Подводя итоги стоит сказать, что проблема допинг-контроля приобрела большой масштаб. Прохождение антидопинг-тестов регулируется только в контракте бойца по желанию сторон. При этом единственное решение проблемы допинга - использование новых программ в рамках VADA.