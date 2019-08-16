Как пиджак Кононова влияет на результаты "Спартака"

Удивительно, как внешний вид тренера команды может повлиять на шанс выигрыша команды. Эксперты провели исследование одежды тренера ФК "Спартак" на результативность в матчах.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов давно получил от болельщиков прозвище "пиджак". Само слово носит в себе оскорбительный характер. Так, например, на матче с ФК "Тамбов" в Саранске болельщики красно-белых показывали несколько пиджаков с фразой "Уходи, пиджак!". При этом часть болельщиков бросают пиджак на пол и топчут его.

Эксперты отметили, что в последнее время Олег Кононов стал реже надевать пиджак во время матчей. В игре с Тамбовом тренера заметили в черной футболке, однако результат оказался неудовлетворительным — команда проиграла со счетом 0:2.

В следующем матче 3 августа с "Динамо" Спартак сыграл вничью с нулевым счетом. Тренер был одет в пиджак. На следующую игру Олег Кононов пришел в белой тенниске — "Спартак" одержал победу над "Туном" со счетом 3:2. Положительный результат принесла команда и с "Ахматом", при этом тренер был в точно такой же белой тенниске.

Отсюда появилась догадка, что Кононов не просто поменял стиль одежды, а исключил прозвище "пиджак", отрицательно влияющее на командный дух.

Примечательно, что Олег Кононов был в пиджаке на всех матчах до 27 июля, даже несмотря на погодные условия. Например, в 30-м турнире чемпионата красно-белые проводили игру в 26-градусную жару, и главный тренер не снял пиджак. Точно такая же ситуация была в Ростове при температуре около 30 градусов.

В холодный же период глава команды надевал пальто, под которым был пиджак. При этом в матче с "Рубином" 29 апреля тренер делегировал командой только в пиджаке. Температура на тот момент не превышала 10 градусов тепла.

Эксперты в мини-исследовании заметили также, что надевает Кононов под пиджак: белая, синяя рубашки, иногда используется красный галстук.

В пиджаке было проведено всего 21 матча. Доля побед составила всего 47%. Без пиджака доля выигрыша составила более 60%, но сыграно всего 3 матча. В среднем же голов без пиджака приходится 2 за игру. В пиджаке же — 0,8 голов за матч.

В ходе исследования выяснилось, что без пиджака "Спартак" играет намного лучше. При этом забивает чаще. Однако, количество матчей без пиджака слишком мало, чтобы судить о тенденции.

Дальше лишь остается гадать, будет ли Олег Кононов использовать пиджак на следующих встречах. Пока ясно только то, что белое полое приносит результаты лучше, но длительность такой тенденции можно оценить по количеству матчей и будущим результатам команды.

Фото: reportnews.ru

Читайте также:

Овечкин потренировался в прыжках в высоту

Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь пилотов A321

Прохоров продал "Бруклин" за рекордную сумму в $2,35 млрд