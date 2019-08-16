Овечкин потренировался в прыжках в высоту

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает подготовку к новому сезону. В сети появилось видео, на котором капитан "столичных" занимается в легкоатлетическом манеже. Форвард даже взял планку в прыжках в высоту.



Прыжок Овечкина

Овечкин в 2018 году впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Стэнли. Всего он провел 1084 матча, в которых набрал 1211 очков (658 шайб+553 передачи).

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