Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает подготовку к новому сезону. В сети появилось видео, на котором капитан "столичных" занимается в легкоатлетическом манеже. Форвард даже взял планку в прыжках в высоту.
Овечкин в 2018 году впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Стэнли. Всего он провел 1084 матча, в которых набрал 1211 очков (658 шайб+553 передачи).
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