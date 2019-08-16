Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь пилотов A321

Российская премьер-лига (РПЛ) решила отблагодарить пилотов, посадивших самолет в кукурузное поле после аварийной ситуации. Все матчи ближайшего тура начнутся с аплодисментов в адрес членов экипажа.

"В четверг утром экипаж рейса U6 178 проявил настоящий профессионализм и мужество: пилоты посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизнь 226 пассажиров. Все матчи шестого тура Российской премьер-лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа. Мы хотим, чтобы каждый знал о подвиге экипажа, поэтому в течение всего тура будем чествовать его в наших постах", - говорится в сообщении РПЛ.

Ранее сообщалось, что матчи ФНЛ начнутся с "минуты оваций". Сегодня пилотам самолета A321 были присвоены звания Героев России, членам экипажа будут вручены Ордена Мужества.

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