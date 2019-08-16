Прохоров продал "Бруклин" за рекордную сумму в $2,35 млрд

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал клуб НБА "Бруклин Нетс" китайскому миллиардеру Джозефу Цаю. Об этом сообщила пресс-служба баскетбольной команды. Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов.

В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов. Оставшаяся часть стоила китайцу 1,35 млрд. Таким образом Прохоров получил 2,35 млрд. За такую цену раньше спортивные клубы не продавались.

Прохоров владеет клубом с 2009 года, он купил 80 процентов акций за 223 миллиона долларов. Тогда она базировалась в Нью-Джерски. В 2012 году клуб переехал на новый стадион и сменил название на "Бруклин Нетс". В 2015 году россиянин выкупил оставшиеся 20 процентов и стал единоличным владельцем.

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