Бежать или не бежать?

Известно, что легкая пробежка на свежем воздухе - это быстрый способ взбодриться, привести тело в тонус, очистить голову от негативных мыслей. Бег стимулирует все системы организма, способствует укреплению иммунитета и в целом является простым и доступным способом улучшить состояние здоровья.

В наше время увидеть бегущих людей можно практически в любое время суток, но чаще бегуны предпочитают для пробежек раннее утро и поздний вечер.

Внушительное количество людей находят оправдание нежеланию заниматься спортом и подкрепляют умозаключения безосновательными аргументами.

Популярные мифы о беге

Чтобы бегать, нужно много свободного времени

Все встречали в парке бегунов, которые перед пробежкой уделяют большое количество времени тщательной разминке. Но проведенные исследования доказали, что разминки, как правило, не имеют значения и не влияют на конечный результат. Устраивать длительные марафоны вас никто не заставляет. Неважно, сколько вы будете бежать - даже 15 минут, несомненно, пойдут на пользу.

Пробежки нельзя пропускать

Разумеется, будет лучше, если регулярные пробежки войдут в привычку. Но если по какой-то причине пробежаться не удалось - это не повод для переживаний. Многие специалисты рекомендуют время от времени устраивать мышцам передышку, что позволяет им восстановиться, а вам - избежать неприятных травм.

Бегать нужно только в теплую погоду

Погодные условия - самый частый повод отказаться от пробежки. Считается, что во время пробежки переохладиться проще и, следовательно, повышается риск заболеть. Но никто не говорит, что можно просто отправиться на пробежку, одевшись по погоде. Тем более что спортивные магазины предлагают массу вариантов экипировки для бега в холодное время года. Самое главное - обеспечить тепло голове, рукам и ногам. А риск подхватить простуду в офисе или общественном транспорте гораздо выше, чем во время пробежки на свежем холодном воздухе.

Есть люди, которым бег противопоказан. К ним относятся те, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, имеет проблемы с суставами и позвоночником. Нельзя перегружать организм физическими нагрузками и тем, кто имеет избыточный вес и сахарный диабет. Для остальных бег исключительно полезен.

За счет равномерной систематической нагрузки повышается выносливость. Во время пробежки расходуется большое количество калорий, что приводит к избавлению от лишнего веса. Во время пробежки нормализуется уровень сахара в крови, улучшается кровообращения, стимулируется сердечная мышца. А самое главное, что для пробежек не требуется приобретать особенный инвентарь, бегать можно тогда, когда удобно, и там, где удобно.

Чтобы пробежки были наиболее эффективными, вот несколько простых советов:

1) пейте много жидкости;

2) увеличивайте нагрузку постепенно;

3) сохраняйте темп;

4) одевайтесь по погоде;

5) правильно питайтесь;

6) вносите в нагрузки разнообразие.

Только вы в состоянии решить, когда и как вам бегать. Но то, что пробежки приносят пользу - неоспоримый и доказанный факт. Если у вас нет противопоказаний, то такой простой способ, как утренние или вечерние пробежки, поможет сохранить и преумножить здоровье и улучшить физическую форму.

Фото: pinme.ru