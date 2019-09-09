Медведев уступил Надалю в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю. Матч продлился чуть менее 5 часов. Игра завершилась в пяти сетах - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:3.
Медведев впервые играл в финале US Open. Ранее он выиграл пять турниров АТР. В рейтинге он занимает четвертое место на данный момент.
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