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Овечкин предложил поддержать Кузнецова после истории с кокаином

Спорт » Командные виды » Хоккей print

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что его партнеру по команде Евгению Кузнецову необходима поддержка после истории с наркотиками. Хоккеист сборной России получил дисквалификацию за употребление кокаина. Международная федерация хоккея отстранила игрока на четыре года.

"Это тяжело. Он допустил ошибку. Мы должны поддержать его", - приводятся слова Овечкина в микроблоге журналиста TSN Пьера Лебрюна в Twitter.

Овечкин и Кузнецов в составе "Вашингтона" становились обладателями Кубка Стэнли.

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Темы нхл хоккей александр овечкин
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