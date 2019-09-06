Овечкин предложил поддержать Кузнецова после истории с кокаином

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что его партнеру по команде Евгению Кузнецову необходима поддержка после истории с наркотиками. Хоккеист сборной России получил дисквалификацию за употребление кокаина. Международная федерация хоккея отстранила игрока на четыре года.

"Это тяжело. Он допустил ошибку. Мы должны поддержать его", - приводятся слова Овечкина в микроблоге журналиста TSN Пьера Лебрюна в Twitter.

Овечкин и Кузнецов в составе "Вашингтона" становились обладателями Кубка Стэнли.

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