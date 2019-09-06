Россия планирует принять чемпионат Европы по стрельбе из лука

Россия заинтересована в проведении чемпионата Европы по стрельбе из лука, сообщает ТАСС. В пятницу состоялась церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука, она прошла в месте проведения соревнований - на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники".
Соревнования пройдут 6 и 7 сентября. Столь крупный турнир по стрельбе из лука в России проходит впервые после Олимпийских игр 1980 года.
Чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении проводится раз в два года, последний раз он состоялся в феврале в турецком Самсуне.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.