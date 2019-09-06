Россия планирует принять чемпионат Европы по стрельбе из лука

Россия заинтересована в проведении чемпионата Европы по стрельбе из лука, сообщает ТАСС. В пятницу состоялась церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука, она прошла в месте проведения соревнований - на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники".

Соревнования пройдут 6 и 7 сентября. Столь крупный турнир по стрельбе из лука в России проходит впервые после Олимпийских игр 1980 года.

Чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении проводится раз в два года, последний раз он состоялся в феврале в турецком Самсуне.

Читайте также:

Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме

Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии"

Кадыров призвал помочь Кокорину и Мамаеву после УДО