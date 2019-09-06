Игру сборных России и Казахстана обслужат черногорские арбитры

УЕФА назвал бригаду судей, которая обслужит матч отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Казахстаном. Главным арбитром назначен Никола Дабанович из Черногории.
Ассистентами главного арбитра выступят Милован Джукич и Йовица Татар. Резервным рефери назначен Милован Милачич.
Напомним, матч между Россией и Казахстаном пройдет в Калининграде 9 сентября. Начало встречи - в 21.45 по московскому времени.
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