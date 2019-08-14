Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич будет уволен из клуба. По сведениям украинских СМИ, президент бело-голубых Игорь Суркис проведет встречу с белорусским специалистом в ближайшее время.
"Динамо" вылетело из Лиги чемпионов. В 3-м раунде команда проиграла бельгийскому "Брюгге" по сумму двух матче - 3:4. Киевляне не досчитались как минимум 15 млн евро, которые положены каждому клубу за выход в групповой этап.
Хацкевич возглавил "Динамо" в 2017 году. Команда дважды проиграла борьбу за чемпионский титул "Шахтеру". Трижды динамовцы не смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.
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