Хацкевич будет уволен из киевского "Динамо" после вылета из ЛЧ

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич будет уволен из клуба. По сведениям украинских СМИ, президент бело-голубых Игорь Суркис проведет встречу с белорусским специалистом в ближайшее время.

"Динамо" вылетело из Лиги чемпионов. В 3-м раунде команда проиграла бельгийскому "Брюгге" по сумму двух матче - 3:4. Киевляне не досчитались как минимум 15 млн евро, которые положены каждому клубу за выход в групповой этап.

Хацкевич возглавил "Динамо" в 2017 году. Команда дважды проиграла борьбу за чемпионский титул "Шахтеру". Трижды динамовцы не смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

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