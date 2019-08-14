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Прохоров может продать "Бруклин Нетс" за рекордную сумму

Спорт » Командные виды » Баскетбол print

Российский бизнесмен Михаил Прохоров близок к продаже оставшейся части акций клуба НБА "Бруклин Нетс". Если сделка между россиянином и китайским миллиардером Джозефом Цаем будет осуществлена, то станет самой крупной в истории спорта, сообщает New York Post.

В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов. Оставшаяся часть будет стоить китайцу 1,35 млрд. Тем самым общая сумма сделки составит 2,35 млрд. За такую цену раньше спортивные клубы не продавались.

Прохоров владеет клубом с 2009 года, он купил 80 процентов акций за 223 миллиона долларов. Тогда она базировалась в Нью-Джерски. В 2012 году клуб переехал на новый стадион и сменил название на "Бруклин Нетс". В 2015 году россиянин выкупил оставшиеся 20 процентов и стал единоличным владельцем.

Кроме того, Прохоров владеет "Барклайс Центр", на котором выступает "Бруклин". Цай собирается купить и этот актив, цена на который пока не называется.

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Темы нба баскетбол бруклин нетс михаил прохоров
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