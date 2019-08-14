"Краснодар" поздравил владельца клуба Сергея Галицкого с днем рождения в прямом и переносном смысле. "Быки" во вторник обыграли "Порту" в Лиге чемпионов (3:2) и вышли в плей-офф раунд квалификации турнира. Произошло это за полчаса до 51-го дня рождения бизнесмена.
На официальном сайте "Краснодар" опубликовал поздравление Галицкого.
"Коллектив ФК «Краснодар» поздравляет Сергея Николаевича и желает ему крепкого здоровья, успехов и воплощения всех замыслов. Пусть созданный вами клуб как можно чаще радует победами и яркой, результативной игрой, а Академия растит еще больше молодых талантов!" - говорится в сообщении клуба.
Галицкий отреагировал на поздравления в Twitter. Он опубликовал фотографию команды из раздевалки после игры. Владелец клуба снабдил фото "смайлом".
Читайте также:
Российских журналистов выгнали со стадиона в Порту
Прохоров может продать "Бруклин Нетс" за рекордную сумму
Матч "Тамбов" - "Краснодар" перенесен из-за Лиги чемпионов
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
В США этот показатель несколько ниже, сообщает институт Гэллапа. Рекордсменом же является Марокко – там готовы отдать свою жизнь за страну 94% жителей.
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.