Галицкий отреагировал на успех "Краснодара" в Лиге чемпионов

"Краснодар" поздравил владельца клуба Сергея Галицкого с днем рождения в прямом и переносном смысле. "Быки" во вторник обыграли "Порту" в Лиге чемпионов (3:2) и вышли в плей-офф раунд квалификации турнира. Произошло это за полчаса до 51-го дня рождения бизнесмена.

На официальном сайте "Краснодар" опубликовал поздравление Галицкого.

"Коллектив ФК «Краснодар» поздравляет Сергея Николаевича и желает ему крепкого здоровья, успехов и воплощения всех замыслов. Пусть созданный вами клуб как можно чаще радует победами и яркой, результативной игрой, а Академия растит еще больше молодых талантов!" - говорится в сообщении клуба.

Галицкий отреагировал на поздравления в Twitter. Он опубликовал фотографию команды из раздевалки после игры. Владелец клуба снабдил фото "смайлом".

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